Seis urgências encerradas no sábado e cinco no domingo

De acordo com os dados, consultados pela agência Lusa às 13:00 de hoje, está previsto o encerramento, no sábado, das urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada, São Bernardo, em Setúbal, Vila Franca de Xira e Santo André, em Leiria.

No domingo, reabre a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do hospital de Setúbal, mas só para os casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mantendo-se encerradas as dos hospitais de Almada, Vila Franca de Xira e Leiria.

Durante o fim de semana estarão também fechadas as urgências de Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital Vila Franca de Xira, segundo as Escalas de Urgência do SNS atualizadas pelas unidades locais de saúde.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai estar referenciada nos dois dias, entre as 00:00 e as 08:00 e entre as 20:00 e a meia-noite, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.