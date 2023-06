Seis urgências pediátricas de Lisboa e Vale do Tejo sofrem alterações

Seis das 14 urgências de pediatria da região de Lisboa e Vale do Tejo vão sofrer alterações nos horários de verão - três encerram às 21h00 e outras três têm constrangimentos previstos. É a decisão da direção executiva do SNS para aplicar entre julho e setembro.