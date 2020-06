Selos "Clean and Safe" entregues sem inspeção prévia

Os selos "Clean and Safe" do Turismo de Portugal estão a ser entregues sem qualquer inspeção prévia. Já foram atribuídos 17 mil, mas as vistorias aleatórias só arrancaram na semana passada, quase dois meses depois do início da iniciativa. Pelo menos três selos já foram retirados.