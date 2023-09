Foto: Ev / Unsplash

Em declarações à Antena 1, Carlos Moedas destaca, sobretudo, o aumento de cidadãos estrangeiros nas ruas da capital.



O autarca de Lisboa garante que as pessoas em situação de sem-abrigo que estão no Quartel de Santa Bárbara só vão sair do local quando for definida uma alternativa.



Declarações à Antena 1, à margem de um encontro no Fórum Lisboa.