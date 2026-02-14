Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Sem luz há mais 15 dias. Idoso depende de fio improvisado para ligar máquina de oxigénio

No Sobral, a poucos minutos de Leiria, numa aldeia onde a vida costuma correr tranquila, a tempestade já passou, mas Guilhermino, de 80 anos, vive sem luz há mais de 15 dias e todas as noites, um fio improvisado de eletricidade garante-lhe o essencial: respirar.

Mariana Soares Ferreira - RTP /
Foto: João Marques - RTP

A luz ainda não foi reposta em muitas aldeias de Leiria desde a passagem da depressão Kristin. Há mais de 15 dias que Guilhermino não tem luz em casa apesar de toda a rua já ter energia.



Depois de uma infeção pulmonar, passou a sofrer de apneia do sono e precisa de dormir com uma máscara de oxigénio ligada a uma máquina elétrica.
“Todos os dias durmo com isto, sou obrigado a dormir com isto”, diz, apontando para a máscara de oxigénio que todas as noites o ajuda a respirar.
Durante duas semanas, Guilhermino não conseguiu usar o equipamento. A alternativa foram botijas de oxigénio fornecidas pelo hospital, duas de 20 litros e uma de 30 que funcionam manualmente e que duram cinco dias.

Os vizinhos já recuperaram o fornecimento elétrico, mas na casa de Guilhermino, o contador “não mexe”, não regista consumo. Segundo os técnicos, a avaria não estará na habitação, mas num poste da rua. 
“Já disse que tenho o meu marido doente, mas eles nada”, lamenta a esposa.
Um fio pela janela
A solução chegou apenas esta quarta-feira quando o filho conseguiu eletricidade. Da casa ao lado, puxou um fio elétrico pela janela que atravessa o quintal, e alimenta a máquina de oxigénio através de uma janela da casa de banho.

O cabo entra pela janela, passa por baixo de um tapete, “que é para o meu marido não cair” e segue até ao quarto.
Oxigénio manual
Em casa, o casal tem um aparelho que mede os níveis de oxigénio no sangue. Só em caso de valores abaixo do recomendado é que Guilhermino terá de ser encaminhado para a urgência. 

O hospital tem mantido contacto regular com a família e chegou a questionar se seria necessário internamento.

Até agora, Guilhermino tem permanecido em casa, recorrendo ao oxigénio manual.

Desde a noite da tempestade, a esposa de Guilhermino contatou os serviços de avarias e a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, mas ainda não há previsão para a reposição da energia.

“Eles dizem ‘Está bem, já sabemos’. Já telefonei à Junta de Freguesia, dizem para telefonarmos para as avarias. Já telefonei duas vezes e eles não vieram.” contou a esposa.

Numa rua onde as luzes já voltaram a acender, há ainda uma casa às escuras. 
