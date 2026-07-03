"Sem muitas alterações de afluência". ULS Lezíria reforça vigilância de grupos mais vulneráveis

Uma chamada pode fazer a diferença: é uma das formas pensadas pelas autarquias e pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria para saber como estão os grupos mais vulneráveis. Incluem-se idosos, mas também utentes com doenças crónicas, hipertensos, diabéticos e com insuficiência cardíaca., com o apoio das autarquias. No entanto, diz que é essencial o envolvimento de quem está próximo dessas pessoas., diz César Monteiro, para que acompanhem e,Júlia Martinho, delegada de saúde desta ULS, especifica: "famílias, vizinhos e conhecidos" devem estar atentos à saúde de idosos, pessoas com doenças crónicas, crianças e grávidas.Depois do calor ter começado a apertar a meio desta semana, com os termómetros a ultrapassarem os 40ºC em vários concelhos da Lezíria, não foi preciso para já reprogramar a atividade dos serviços de saúde.", aponta a delegada de saúde. Recorda ainda assim que as ondas de calor levam "alguns dias" para terem efeitos na atividade dos serviços.A ULS Lezíria abrange nove concelhos - Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche, Chamusca, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém - e tem 30 locais de abrigo temporário planeados, com os municípios, para vários tipos de ocorrência.