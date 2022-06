"Sem o povo não teria havido o Portugal que temos". O discurso de Marcelo no 10 de Junho

O povo português foi o tema central do discurso do Presidente da República no Dia de Portugal, que este ano se comemora em Braga e Londres.”, disse Marcelo Rebelo de Sousa. “Porque foi esse povo quem morreu aos milhares na conquista do território, que partiu em cascas de noz pelos oceanos, para o desconhecido”, destacou.“Celebramos este ano dois séculos do começo do fim do nosso império colonial, partilhando o júbilo dos nossos irmãos do outro lado do Atlântico, o outro passo do nosso povo, que se desdobrou em dois: o povo brasileiro e o povo português”, lembrou o presidente da República.Marcelo acrescentou que 180 anos mais tarde, em 2002, “renascia como independente Timor-Leste”, destacando que o povo português “esteve 100 por cento unido ao povo timorense”.“A nossa pátria é história, é memória, é língua, é alma, é sucesso e fracasso, heróis, líderes, mas é muito mais do que isso: é povo”, rematou Marcelo Rebelo de Sousa.