



Agora da outra fila de casas deste bairro inclinado, Maria descreve à RTP Antena 1 que o perigo que existia junto à encosta "não era tanto como está agora". As últimas tempestades deixaram marca na encosta oeste do castelo: a Kristin, no início do ano, aumentou a instabilidade dos terrenos, enquanto a Charles, na semana passada levou a que autarquia tenha pedido a saída preventiva de 10 pessoas na noite de terça para quarta-feira, perante a possibilidade de chuva intensa.





"Esta situação foi-se arrastando", admite à RTP Antena 1 a presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, com derrocadas a afetar "muros de uma habitação no bairro da Graça", sublinhando que se impunha uma questão: "Quem é que depois iria ressarcir o proprietário pelos prejuízos?" É que segundo a câmara municipal, há anos que não é claro quem é o dono da encosta, ou a Infraestruturas de Portugal ou a ESTAMO (a empresa pública que gere imóveis do Estado). Entre ofícios trocados com as entidades, "ambos respondiam que não eram proprietários da encosta do castelo", afirma a autarca.





Os trabalhos vão levar nove meses, adianta a autarquia, antes de preparar uma solução - ainda por definir - na encosta oeste, virada para o bairro da Graça. Um dos acessos ao bairro tem estado encerrado nos últimos meses - e assim continua - com grades e barreiras. Perante este cenário e o agravamento da tempestade Kristin, a câmara municipal anunciou na semana passada que foi aprovada a adjudicação da empreitada de estabilização da encosta sul do castelo, no valor de 1,9 milhões de euros.Um dos acessos ao bairro tem estado encerrado nos últimos meses - e assim continua - com grades e barreiras.





"Vamos avançar com a obra, vamos inscrever a obra na candidatura ao Fundo de Emergência Municipal", diz Clarisse Campos à RTP Antena 1, ainda com a "indefinição" sobre o proprietário dos terrenos. A presidente garante que não há riscos para a pousada instalada no castelo, nem qualquer perigo iminente para os moradores do bairro da Graça.





"Vim morar para aqui ainda no tempo em que existiam barracas". É desta forma que Maria começa por explicar o quão bem conhece o bairro da Graça, em Alcácer do Sal. "Tinha nove anos, já tenho 80", acrescenta. Já viveu na fila de casas mais próximas da encosta do castelo, casas térreas brancas e com várias cores junto ao chão.