Uma semana de intenso calor vai antecipar o início do Verão. As temperaturas começam a subir já hoje.

Na segunda-feira, há 12 distritos sob aviso amarelo, por causa do calor. Na terça feira, esse aviso estende-se a todo o território continental.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na terça feira, há previsão de máximas de 42 graus para o distrito de Évora e 41 em Setúbal e Santarém.



As temperaturas elevadas fazem aumentar exponencialmente o risco de incêndio.