Semana de calor. Proteção Civil alerta para risco de incêndios e aconselha cuidados

A semana começa com oito distritos debaixo de aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para temperaturas elevadas – Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro. Os demais distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa do calor, que deverá acentuar-se nos próximos dias. A Proteção Civil volta a advertir para o risco agravado de incêndios.