Semana de quatro dias testada em 39 empresas

Segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estas 39 empresas estão distribuídas por 10 distritos e incluem um instituto de investigação, uma creche, um centro de dia, um banco de células estaminais que trabalha sete dias, e empresas do setor social, indústria e comércio.Estas 39 empresas são em número inferior ao avançado no último balanço, anunciado em 24 de março, que indicava que 46 empresas decidiram avançar para o projeto-piloto, de um total de 99 que se manifestaram interessadas.





Em resposta à Lusa, o Ministério do Trabalho adiantou que das empresas que optaram por ainda não avançar nesta nova fase que hoje começa, "a maioria mantém o interesse em" aplicar a semana dos quatro dias de trabalho tendo, no entanto, optado por adiar a decisão para o segundo semestre deste ano ou início de 2024.