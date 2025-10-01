Semana Mundial do Espaço desafia imaginário da exploração do Universo e dá a conhecer evolução aeroespacial

Por todo o país, os estudantes mais curiosos poderão participar na iniciativa O Espaço vai à Escola, de 6 de outubro a 14 de novembro.





Especialistas ligados ao Espaço apresentam a sua área de trabalho em escolas do ensino básico e secundário, abrangendo, todos os anos, mais de 20 000 estudantes.

No dia 4 de outubro, a Semana Mundial do Espaço arranca com Mark McCaughrean, astrónomo e senior advisor da Agência Espacial Europeia (ESA) até 2024, que leva o público numa viagem pelo Universo com paragens nos locais mais fascinantes. No final da sessão terá lugar o lançamento do seu novo livro "111 sítios no Espaço a não perder", seguido de uma sessão de autógrafos.As comemorações continuam com a exposição Engenhos do Espaço, no Átrio do Pavilhão do Conhecimento. A mostra inclui um conjunto de artefactos autênticos e alusivos às origens e ao imaginário da exploração espacial tripulada. Estas peças fazem parte do espólio pessoal de Rui Moura, geofísico e astronauta análogo. A inauguração está agendada para 5 de outubro e contará com uma palestra e visita guiada pelo próprio. A exposição poderá ser visitada até 12 de outubro.A encerrar esta semana temática, nos dias 10 e 11 de outubro, realiza-se a 12.ª Conferência de Professores EspAciais, dedicada ao tema "Viver no Espaço", com sessões dinamizadas por investigadores e especialistas do setor aeroespacial. A Lei Europeia do Espaço, presentemente em debate, e a medicina espacial são exemplos de temas em foco nesta conferência que, anualmente, envolve mais de 200 docentes de diferentes disciplinas e níveis de ensino.Todas as atividades da Semana Mundial do Espaço são de participação gratuita.