Sensores que medem diabetes sem picada esgotados há mais de dois meses

A solução passa por voltar à prática de picar o dedo para controlar o índice da diabetes. A farmacêutica que tem a exclusividade do produto alega ter aumentado a produção, mas há farmácias que estão mais de dois meses à espera do produto.





O Infarmed diz que não existe alternativa e acusa a empresa de ter uma postura comercial e não de saúde pública.





Contactado pela Antena 1, o Infarmed diz ter garantias da farmacêutica que produz os dispositivos que as ruturas de stock vão acabar.





José Manuel Boavida, o presidente da associação, fala mesmo em retrocesso nos cuidados de saúde.





Maria do Céu Machado, a presente do Instituto do Medicamento, reconhece que não é a primeira vez que esta situação acontece e os dispositivos desaparecem do mercado.A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal fala de numa situação insustentável e diz-se pronta para ajudar nas negociações com a farmacêutica.