Sentido Guarda-Aveiro da A25 reabriu parcialmente após acidente
O sentido Guarda-Aveiro da autoestrada A25, que estava cortado na zona de Quintela da Azurara, Mangualde, devido a um acidente, reabriu parcialmente pouco depois das 10:00 de hoje, disse à agência Lusa fonte da GNR.
"Já reabriu parcialmente. O trânsito está a circular na via da esquerda, a via da direita ainda se encontra condicionada", referiu a mesma fonte.
Cerca das 10:15, estavam ainda no local sete operacionais, apoiados por três viaturas, de acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
A via ficou cortada cerca das 07:00 de hoje, na sequência de colisão entre dois veículos ligeiros, que provocou dois feridos, um deles grave, disse fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.