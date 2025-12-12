Sentido Guarda-Aveiro da A25 reabriu parcialmente após acidente

"Já reabriu parcialmente. O trânsito está a circular na via da esquerda, a via da direita ainda se encontra condicionada", referiu a mesma fonte.

Cerca das 10:15, estavam ainda no local sete operacionais, apoiados por três viaturas, de acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A via ficou cortada cerca das 07:00 de hoje, na sequência de colisão entre dois veículos ligeiros, que provocou dois feridos, um deles grave, disse fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.