Separação de freguesias travada em Belém

A líder parlamentar dos liberais, Mariana Leitão, ouvida pela Antena 1, saúda a decisão do chefe de Estado. E defende que o veto é uma oportunidade para travar a desagregação a poucos meses das eleições autárquicas.Mariana Leitão repete as críticas e defende que este projeto de lei só vai contribuir para criar mais cargos e mais despesa pública.

Desde logo sobre a transparência do processo e a capacidade de aplicação do novo mapa autárquico.O decreto tinha passado no Parlamento com os votos do PSD, PS, Bloco de Esquerda, Livre, PAN e PCP.A Iniciativa Liberal foi o único partido a votar contra a reposição das freguesias no e é, por agora, a única força partidária a reagir ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa.





Um veto que o presidente da Associação Nacional de Freguesias vê como “Um balde de água fria”.



Jorge Veloso, da ANAFRE, considera que esta decisão do presidente da República prejudica as populações.





Defende veemente que o Parlamento retome de imediato este processo, antes das eleições autárquicas.