Sequestro e extorsão. Três pessoas detidas no caso da morte da menina de três anos

A Polícia Judiciária deteve três pessoas suspeitas dos crimes de rapto, sequestro e homicídio da menina que morreu segunda-feira em Setúbal, alegadamente devido a uma dívida de centenas de euros da mãe da criança.



Os detidos são a ama que teve ao seu cuidado a criança que morreu na segunda-feira, o marido e a filha, que estão indiciados por rapto, extorsão e homicídio qualificado, revelou hoje fonte policial.



A mãe e o padrasto de Jéssica, a menina de três anos que morreu segunda-feira em Setúbal vítima de maus-tratos, também foram ouvidos durante a noite, mas abandonaram entretanto as instalações da Polícia Judiciária de Setúbal, que remete mais esclarecimentos para um comunicado a divulgar durante a manhã de hoje.



Segundo revelou aos jornalistas a avó de Jéssica, Rosa Tomás, os sinais de maus tratos já seriam evidentes quando a mãe foi buscar a criança a casa da suposta ama, na passada segunda-feira de manhã.



No entanto, só algumas horas mais tarde a família terá alertado as autoridades, que mobilizaram para o local uma equipa de emergência médica do Centro Hospitalar de Setúbal.



A criança foi assistida na casa da mãe e transportada ao Hospital de São Bernardo, onde foi sujeita a manobras de reanimação, mas não sobreviveu aos ferimentos.











c/ Lusa