"Ser Cientista" volta colocar alunos a experimentar a "vida" de um investigador

O programa é dirigido a alunos do ensino secundário e visa proporcionar uma aproximação à realidade da investigação científica, através da sua integração no dia-a-dia dos cientistas de diferentes áreas da Ciências da Universidade de Lisboa.



Apesar da paragem forçada por causa da pandemia, a ULisboa não quis deixar cair a iniciativa “Ser Cientista” , que começou em 2014 e que agora volta a abrir portas para a sétima edição.

Neste programa, que decorre entre os 25 a 29 de julho, mais de 60 alunos do ensino secundário vão experimentar como é ser cientista, quais as dificuldades do processo científico, como se aplicam metodologias, identificar problemas e como se procuram soluções e as respostas.