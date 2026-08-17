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"Será porque represento o Chega?". Autarca de Albufeira diz-se "perseguido" pelo Ministério Público

"Será porque represento o Chega?". Autarca de Albufeira diz-se "perseguido" pelo Ministério Público

O Ministério Público acusou esta segunda-feira o presidente da Câmara de Albufeira de discriminação e incitamento ao ódio. Em entrevista à RTP, Rui Cristina diz sentir-se "perseguido" e questiona a celeridade do processo.

Andreia Martins - RTP / Adicionar como fonte informativa

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Em causa nesta acusação estão as declarações do presidente da Câmara de Albufeira numa Assembleia Municipal, quando se falava de habitação, em que Rui Cristina afirmou que o município não iria gastar dinheiro com a comunidade cigana. 

Na RTP, em entrevista à jornalista Ana Lourenço, o autarca vincou que "não iria construir habitação única e exclusivamente para um grupo ou para uma etnia" e que "quando construir habitação municipal será para todos".

"Não posso construir 27 fogos apenas direcionados para uma etnia ou um grupo, isso é que é discriminação", afirmou, numa referência à decisão de suspender a construção de um conjunto de habitações. 

O autarca do Chega e antigo deputado do PSD afirmou que a acusação versa "declarações políticas num órgão político, a Assembleia Municipal" e que "há um enquadramento" a ter em conta. 

"A habitação municipal será para todos: para aqueles que se integrem dentro do regulamento municipal habitacional que já está aprovado e que mereçam", acrescentou.

E garantiu: "Não sou pessoa de fazer diferenciações, mas não posso permitir construir casas única e exclusivamente seja para que grupo for".
"Sinto-me perseguido"

Na RTP, o presidente da Câmara de Albufeira questionou a celeridade de uma acusação que surge "em tempo recorde" e num momento de "férias judiciais". 

Perante os "casos judiciais por corrupção" ou "desvio de dinheiro que se arrastam por anos e anos", o autarca questiona "o porquê de terem dado tanta celeridade a este processo". 

"Será porque represento o partido Chega? (...) Sinto-me claramente perseguido", afirmou.

Rui Cristina adiantou ainda que está "a analisar" a situação com o advogado e que não teme a acusação, que em caso de condenação pode resultar em pena de prisão: "Não estou preocupado, sei que não cometi nenhum crime", asseverou.

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