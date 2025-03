Mais um caso no mínimo insólito e revelador dos problemas que muitas grávidas enfrentam com o encerramento das urgências no SNS. Uma grávida ligou para o SNS24 e foi encaminhada erradamente para o Hospital Garcia de Orta. Foi depois obrigada a deslocar-se para outro hospital. Acabou por ter a filha no elevador do Hospital de Setúbal.