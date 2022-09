Serra da Estrela. Câmara fala em "surpresa" com a força da chuva

Na Serra da Estrela, as primeiras chuvas do ano caíram com intensidade no terreno ardido, o que potenciou as enxurradas. Os especialistas avisam que são necessárias medidas de contenção dos solos, para evitar cenários piores quando chegar o Outono e o Inverno.