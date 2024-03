Serra da Estrela com neve mas com estradas interditas

A Comandante da Guarda Nacional Republicana, Lígia dos Santos, refere mesmo que algumas das estradas cortadas encontram-se mesmo sem previsão de reabertura.Quanto à Proteção Civil, fala em quase 150 ocorrências desde a meia-noite até ao meio-dia, mas nada de grave.Há sete distritos em alerta laranja devido á queda de neve: Vila Real, Braga, Bragança, Viana do Castelo, Guarda, Viseu e Castelo Branco.O litoral do pais vai estar sob aviso vermelho devido á agitação marítima.A Autoridade Nacional de Proteção Civil desaconselha os passeios à beira-mar.Hoje, o cenário é mais preocupante, mas tudo melhora amanhã, diz à Antena1, Bruno Café, do Instituto do Mar e da Atmosfera.