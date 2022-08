Serra da Estrela. Fogo afeta quatro municípios

Municípios de Manteigas, Guarda e Gouveia são os que centram os principais esforços de combate, "com uma extensa frente com dois flancos muito ativos".



A distância entre estes e a cabeça do incêndio obriga a "uma atenção redobrada e reposicionamento dos meios", explicou o comandante de Lisboa e vale do Tejo, Elísio Oliveira, lamentando a impossibilidade por motivos técnicos de utilizar os aviões Canadair, próprios para combater incêndios de montanha.



A Proteção Civil anuncia ainda "uma noite difícil", com o combate a estender-se ainda ao longo de quinta-feira.



O incêndio, que já vai no quinto dia depois de ter deflagrado na madrugada de sábado, está ainda a ser combatido por quase 1200 operacionais e cinco meios aéreos, vai mobilizar nas próximas horas operacionais que já estão a caminho oriundos "de todo o país", assim como máquinas de arrasto e outros meios.



O comandante agradeceu ainda a cooperação das autarquias, da GNR e das próprias populações no combate às chamas.