Serra da Estrela. Mais de mil operacionais apoiados por 322 viaturas no terreno

Foto: Nuno André Ferreira - Lusa

O presidente da Câmara da Guarda ativou o Plano de Emergência de Proteção Civil e apela a que sejam enviados para a região todos os meios civis e militares possíveis, para ajudar no combate aos quilómetros de frentes ativas de fogo que atingem o distrito.

As chamas violentas e intensas ameaçam populações, já atingiram casas e obrigaram a fazer evacuações.



Este fogo na Guarda é resultado do reacendimento em Vale de Amoreira, no concelho de Manteigas, na Serra da Estrela, onde surgiram três ignições em simultâneo, tendo o fogo percorrido a Covilhã, Gouveia e Celorico da Beira e queimado um total superior a catorze mil hectares.