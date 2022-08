Serra da Estrela. Reactivação do fogo em Videmonte afecta emigrantes

Em Videmonte registou-se uma reactivação do incêndio na Serra da Estrela. Há 900 operacionais no terreno, o que permitiu o foco de incêndio ser dominado rapidamente. Uma das principais preocupações é o vento, com frequentes mudanças de direcção.