Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta reforçado com sete novos médicos

Segundo a Unidade Local de Saúde Almada-Seixal, à qual pertence o hospital Garcia de Orta, a escala médica de setembro da Urgência de Ginecologia e Obstetrícia "está, neste momento, em processo de conclusão".

No início de julho, a ministra da Saúde anunciou que o Hospital Garcia de Orta iria ter a urgência de obstetrícia aberta 24 horas por dia a partir de setembro, com o reforço de médicos que estavam no privado e que vão integrar o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em entrevista à SIC, Ana Paula Martins reconheceu que a Península de Setúbal é a "área mais crítica" na resposta de ginecologia e obstetrícia e adiantou que, a partir de 01 de setembro, o Hospital Garcia de Orta vai estar aberto 24 horas por dia.

Esta abertura vai ser possível através de uma equipa médica que estava no setor privado e que vai passar a integrar o Hospital Garcia de Orta, disse a governante, ao admitir que vai levar, porém, "algum tempo a conseguir estabilizar a Península de Setúbal" nessa resposta de cuidados de saúde.

"Há uma equipa de especialistas de obstetrícia e ginecologia que se desvinculou do hospital privado onde trabalhava" e que vai assinar um contrato com o SNS, explicou a ministra.

Segundo referiu, este conjunto de seis especialistas vai juntar-se à "equipa que ainda existe" no Garcia de Orta e vai contar também com os médicos internos que estão em formação na unidade de saúde.

Na entrevista, Ana Paula Martins adiantou ainda que a criação de urgências regionais, previstas no Programa do Governo, implicam diplomas próprios, que vão de ser negociados em setembro com os sindicatos, alegando que o Governo não pode avançar com a medida sem negociar a nova organização do trabalho.

O Hospital Garcia de Orta iniciou a sua atividade em setembro de 1991, em substituição do antigo Hospital da Misericórdia de Almada/Hospital Distrital de Almada e, segundo informação oficial, serve atualmente uma população estimada em cerca de 350 mil habitantes dos concelhos de Almada e Seixal.

Segundo o portal do SNS consultado pela Lusa às 14:00 de hoje, quatro serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no sábado e três no domingo.

As escalas indicam que as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada (Setúbal) e Infante Dom Pedro, em Aveiro, vão estar encerradas no sábado e no domingo.

As urgências do Hospital Distrital de Santarém também estarão encerradas, mas apenas no sábado, enquanto as urgências de Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, fecham nos dois dias. As urgências de Ginecologia do São Francisco Xavier vão estar referenciadas, entre as 00:00 e as 24:00, no sábado e no domingo.

Relativamente às urgências reservadas aos casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal (https://www.sns.gov.pt/servicos-de-urgencia-sns/) indica as pediátricas do Amadora-Sintra, entre as 00:00 e as 24:00, nos dois dias.

Também estão referenciadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Vila Franca de Xira (Lisboa), no sábado das 00:00 às 09:00; Santo André (Leiria), das 00:00 às 24:00 nos dois dias, e São Bernardo (Setúbal), entre as 00:00 e 08:00 no domingo.