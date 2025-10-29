Serviço de Informações de Segurança vai ter reforço de 10 milhões de euros

"Os serviços de informação vão ter um reforço de 10 milhões de euros, um aumento de 23%, isto é a maior contratação de recursos para defender os portugueses, defender o Estado português da história", disse António Leitão Amaro, durante o debate no parlamento da especialidade da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

O ministro avançou que este reforço de 23% vai servir "para recrutar mais gente, abrir estações no exterior que foram fechadas, aumentar capacidades tecnológicas de serviços que têm de conseguir ter capacidade de detetar informações que são críticas para a segurança coletiva".

Sobre a cibersegurança, o governante afirmou que Portugal terá no próximo ano um novo de regime de cibersegurança que vai "mudar muito o paradigma de proteção no espaço", além de reduzir os riscos.

António Leitão Amaro frisou que a Autoridade Nacional de Cibersegurança vai ter em 2026 "um reforço de dotação de 60%, mais 20 milhões de euros para capacidade humana e tecnológica".