Serviço online da CGD pode estar a ser alvo de ataque informático

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Estão a ser registadas falhas na aplicação e no site da Caixa Geral de Depósitos desde as 9h30 desta quinta-feira. Uma informação confirmada pela Antena 1 junto de fonte do banco.

As equipas técnicas estão a trabalhar, neste momento, para procurar resolver as falhas, mas não há, para já, qualquer indicação quanto à origem do problema.



Há também informação de clientes do Novo Banco e do Santander que não estão a conseguir aceder à aplicação móvel.



José Tribolet, especialista em sistemas de informação, jubilado do Instituto Superior Técnico, não descarta a hipótese de um ataque informático.