Serviços de Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria. Seis urgências fechadas sábado e domingo

Vão estar fechadas também as urgências pediátricas de Loures e Chaves, apesar do Portal do SNS dar como aberta a unidade de Trás-os-Montes.



Há ainda urgências que só recebem doentes referenciados, como é o caso das urgências de pediatria do Santa Maria, em Lisboa e do Garcia de Orta, em Almada, e durante a noite em Viseu e Amadora-Sintra.