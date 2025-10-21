País
Serviços do INEM em risco de parar. Horas extra de agosto não serão pagas
Dezenas de trabalhadores do INEM não vão receber pelas horas extraordinárias em agosto.
São funcionários de Logística, Informática e Psicólogos que ultrapassaram o limite legal das 250 horas extra e que ameaçam parar já na próxima semana se o trabalho extraordinário não for pago.
A Comissão de Trabalhadores afirmou que a recusa vai afetar serviços críticos.
Em resposta à RTP, o INEM disse que não está causa a prestação de cuidados de emergência médica à população, até porque os médicos e enfermeiros já têm um regime de exceção ao limite de horas.
No entanto, o INEM solicitou à tutela o alargamento destes limites a outras categorias profissionais.
