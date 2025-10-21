Serviços do INEM em risco de parar. Horas extra de agosto não serão pagas

São funcionários de Logística, Informática e Psicólogos que ultrapassaram o limite legal das 250 horas extra e que ameaçam parar já na próxima semana se o trabalho extraordinário não for pago.



A Comissão de Trabalhadores afirmou que a recusa vai afetar serviços críticos.



Em resposta à RTP, o INEM disse que não está causa a prestação de cuidados de emergência médica à população, até porque os médicos e enfermeiros já têm um regime de exceção ao limite de horas.



No entanto, o INEM solicitou à tutela o alargamento destes limites a outras categorias profissionais.