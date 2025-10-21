País
Serviços do INEM em risco de parar. Horas extra de agosto não serão pagas
Dezenas de trabalhadores do INEM não vão mesmo receber pelas horas extra em agosto.
A Comissão de Trabalhadores afirmou que a recusa vai afetar serviços críticos.
Em resposta à RTP, o INEM disse que não está causa a prestação de cuidados de emergência médica à população, até porque os médicos e enfermeiros já têm um regime de exceção ao limite de horas.
No entanto, o INEM solicitou à tutela o alargamento destes limites a outras categorias profissionais.