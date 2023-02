Serviços mínimos. Fenprof anuncia queixa contra diretores ao Ministério Público

A Fenprof vai apresentar queixa ao Ministério Público contra os diretores de escola que tentem impedir professores de fazer greve durante os serviços mínimos. Mário Nogueira admite também a possibilidade de prolongar as paralisações até ao fim do ano se não houver acordo com o Governo.