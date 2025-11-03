Serviços Partilhados. Médicos do SNS podem aceder ao processo clínico de todos os utentes

Os serviços partilhados garantem que mesmo com sistemas diferentes os dados clínicos estão sempre disponíveis e acrescentam que está em curso a migração para num novo sistema em dezenas de hospitais do país.

Trabalho da jornalista da Antena 1 Ana Isabel Costa.

O Amadora-Sintra justificou esta falha com a falta de um sistema de informação clínica plenamente integrado, que permita a partilha automática de dados e registos médicos entre os diferentes serviços e unidades.





Sindicatos alertam para falhas de sistemas informáticos que dificultam acesso a dados clínicos







O alerta do secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, surge na sequência da morte de uma grávida de 38 semanas, dias após ter recebido alta hospitalar.



Segundo o SIM, este problema é comum noutros hospitais, como no Beatriz Ângelo, em Loures. Nuno Rodrigues disse que a solução passa por ter sistemas que comunicam entre eles para que os profissionais de saúde tenham acesso a todos os dados.



Um problema que, segundo o SIM, tem de ser resolvido pelos conselhos de administração dos hospitais e pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.



O Sindicato Independente dos Médicos alertou que a falta de integração total entre os sistemas informáticos do Hospital Amadora-Sintra e dos cuidados de saúde primários dificulta o acesso completo aos dados clínicos, podendo comprometer a segurança dos doentes.O alerta do secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, surge na sequência da morte de uma grávida de 38 semanas, dias após ter recebido alta hospitalar.Segundo o SIM, este problema é comum noutros hospitais, como no Beatriz Ângelo, em Loures. Nuno Rodrigues disse que a solução passa por ter sistemas que comunicam entre eles para que os profissionais de saúde tenham acesso a todos os dados.Um problema que, segundo o SIM, tem de ser resolvido pelos conselhos de administração dos hospitais e pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

É essa a garantia deixada esta tarde de segunda-feira pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) ainda na sequência do caso do Amadora-Sintra e da mulher grávida que morreu na ultima sexta-feira.Estes esclarecimentos surgem depois da Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra ter informado que só foi possível verificar, ao final da tarde de domingo, que a grávida, que morreu na sexta-feira, se encontrava em acompanhamento nos cuidados de saúde primários da ULS desde julho.A presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, disse que este tipo de situações não a surpreende, confirmando que, em teoria, os dados dos utentes estão acessíveis, mas as falhas informáticas são uma constante.