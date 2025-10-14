Serviços públicos. Provedoria de Justiça aponta "falhas críticas"

Os tempos de espera permanecem longos, "com monitorização insuficiente e desigual".





Passado um ano e meio do primeiro relatório, a Provedoria regista alguns avanços "na apresentação e transparência de informação sobre atendimento ao público em alguns canais digitais, bem como na adoção de novos modelos de atendimento presencial".



Este documento teve como objetivo perceber o grau de adoção das recomendações feitas no documento anterior pelas entidades analisadas.



Foram analisadas: Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE, ex-AMA), Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), Instituto dos Registos e Notariado (IRN) e Instituto da Segurança Social (ISS).





De acordo com o relatório sobre o atendimento ao cidadão nos serviços públicos,que a Provedoria já tinha encontrado há cerca de ano e meio quando foi publicado o primeiro documento.. Até porque o"gera situações de desconsideração das garantias do cidadão face à Administração".Quanto aoe "apara funções de atendimento" são outras falhas apontadas.