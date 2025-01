Sessão adiada. Boaventura Sousa Santos em defesa do bom nome

Foto: Inês Moreira Santos - RTP

Foi adiada esta manhã a terceira sessão do julgamento da ação interposta por Boaventura de Sousa Santos para assegurar a defesa do seu bom nome. No julgamento que decorre no Tribunal Civil de Coimbra, o professor e sociólogo, pretende defender-se das acusações de assédio moral, sexual e abuso de poder por parte de 13 mulheres.