Sete concelhos do distrito de Viseu com escolas encerradas

Os municípios de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, Tabuaço e Tarouca encerraram hoje as escolas por questões de segurança, na sequência da passagem da depressão Kristin.



Até às 09:45 de hoje, estes sete municípios do norte do distrito de Viseu publicaram nas redes sociais avisos de encerramentos das escolas "por falta de condições de segurança na circulação".

Em causa estão, principalmente, "os transportes escolares que não podem circular, o que obriga ao encerramento das escolas", escreveu o Município de Moimenta da Beira.

A Câmara Municipal de Lamego escreveu que se verificou "queda e acumulação de neve em várias zonas do concelho, o que tem provocado um agravamento significativo das condições de circulação e segurança".

"Face a esta situação, e por não estarem garantidas as condições de segurança, nomeadamente nos transportes escolares, a Câmara Municipal de Lamego determinou o encerramento dos estabelecimentos de ensino".

O Município de Penedono informou "toda a comunidade educativa que, devido ao forte nevão que se fez sentir durante a noite e que resultou em várias estradas cortadas no concelho, as escolas do concelho encontram-se encerradas hoje".

"A Câmara Municipal de Armamar, em conjunto com todo o dispositivo de proteção civil, informa que face às condições climatéricas, e após análise da situação, é mais seguro para todos encerrar as escolas hoje, dia 28 de janeiro".

Em Tarouca, o Município justificou o encerramento tendo em conta "o agravamento do estado do tempo" durante a noite e no dia de hoje.

O Município de Castro Daire não encerrou as escolas, mas alertou para "a possibilidade de muitos alunos não conseguirem ser transportados para a escola" devido à queda de neve, nomeadamente no norte do concelho.

Todos os municípios têm avisos de medidas a adotar e apelos para seguirem os conselhos das autoridades de segurança e pedem ainda às pessoas que "evitem deslocações desnecessárias e não urgentes".