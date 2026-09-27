Sete detidos em Sintra por apedrejarem polícias no final de evento musical

Numa nota, o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP indicou que os detidos arremessaram pedras aos polícias que se encontravam a apoiar o encerramento do evento "Festival Morabeza", que se realizou no sábado.



Segundo a PSP, dois polícias foram atingidos pelo arremesso de pedras e foi necessário "efetuar uma intervenção por forma a terminar" com a situação.



Durante a intervenção foram detidas sete pessoas, das quais cinco eram jovens com idades entre os 16 e 18 anos.



Foram ainda identificados mais quatro intervenientes, acerca dos quais, por serem menores, foi elaborada participação por factos ilícitos.



A PSP participou a ocorrência ao Ministério Público.