País
Sete detidos em Sintra por apedrejarem polícias no final de evento musical
Sete pessoas foram detidas na última noite em Mem Martins, no concelho de Sintra, em Lisboa, por terem arremessado pedras contra polícias, atingindo dois agentes, no final de um evento de música, anunciou hoje a PSP.
Numa nota, o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP indicou que os detidos arremessaram pedras aos polícias que se encontravam a apoiar o encerramento do evento "Festival Morabeza", que se realizou no sábado.
Segundo a PSP, dois polícias foram atingidos pelo arremesso de pedras e foi necessário "efetuar uma intervenção por forma a terminar" com a situação.
Durante a intervenção foram detidas sete pessoas, das quais cinco eram jovens com idades entre os 16 e 18 anos.
Foram ainda identificados mais quatro intervenientes, acerca dos quais, por serem menores, foi elaborada participação por factos ilícitos.
A PSP participou a ocorrência ao Ministério Público.
Segundo a PSP, dois polícias foram atingidos pelo arremesso de pedras e foi necessário "efetuar uma intervenção por forma a terminar" com a situação.
Durante a intervenção foram detidas sete pessoas, das quais cinco eram jovens com idades entre os 16 e 18 anos.
Foram ainda identificados mais quatro intervenientes, acerca dos quais, por serem menores, foi elaborada participação por factos ilícitos.
A PSP participou a ocorrência ao Ministério Público.