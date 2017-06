Sete estradas cortadas nos distritos de Leiria, Coimbra, Bragança e Castelo Branco

Lusa 18 Jun, 2017, 20:05 | País

O incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, está a provocar o corte do trânsito na Estrada Nacional 2 e na A13 --- Autoestrada do Pinhal Interior, entre o nó do IC8 - Itinerário Complementar 8 e o nó de Penela (Coimbra), informou à agência Lusa fonte da GNR, indicando que existem condicionamentos nas estradas nacionais e municipais dos concelhos afetados pelo lavrar das chamas.

De acordo com a GNR, o IC8 - Itinerário Complementar 8, no nó da zona industrial de Pedrógão Grande, foi reaberto ao trânsito cerca das 16:00.

Já o fogo que lavra em Penela, no distrito de Coimbra, além de provocar o corte da A13, está a interditar o trânsito na Estrada Municipal 1202 e na Estrada Nacional 347.

Ainda em Coimbra, o incêndio em Góis está a cortar o trânsito na Estrada Nacional 2, na localidade de Chã de Alvares, e na Estrada Nacional 112, na localidade de Cabeçadas.

No concelho da Lousã, no distrito de Coimbra, o trânsito está interdito na Estrada Nacional 236, devido à ocorrência de incêndios.

No distrito de Bragança, na localidade de Vinhais está cortado o trânsito na Estrada Nacional 103.

Em Castelo Branco, no concelho de Oleiros, está interdita a Estrada Nacional 112, por causa da ocorrência de incêndios.