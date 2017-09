Sete feridos e trânsito cortado num sentido a A4 devido a colisão perto de Vila Real

Lusa26 Set, 2017, 10:07 | País

O acidente ocorreu no final do viaduto do Corgo, em Folhadela, concelho de Vila Real, tendo o trânsito sido cortado no sentido Amarante/Bragança, junto ao nó de Parada de Cunhos.

O trânsito encontra-se agora a ser desviado para o Itinerário Principal N.º4 (IP4).

Segundo a fonte, o alerta foi acionado por volta das 08:10 e todos os feridos ligeiros foram encaminhados para o hospital de Vila Real.

Em cima do viaduto ficaram cerca de 100 viaturas imobilizadas devido à colisão, estando agora a ser retiradas pela GNR.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, para o local foram acionados 19 operacionais apoiados por sete viaturas.