Sete guardas prisionais condenados pela fuga em Vale de Judeus
Quase um ano depois da fuga de cinco reclusos da cadeia de Vale dos Judeus, sete guardas prisionais foram condenados pelo sucedido. Dois vão ser suspensos durante 20 dias: um chefe da guarda prisional que estava em funções naquele dia e o guarda que estava responsável pelo sistema de videovigilância. Os outros cinco estão condenados a pagar multas com valores de 200 a 410 euros.
A decisão é o resultado do processo disciplinar aberto pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e foi agora conhecida, na véspera de se assinalar um ano da fuga.
Inicialmente a Direção-Geral tinha proposto a suspensão do diretor da prisão, mas essa proposta foi arquivada.
A RTP apurou que os guardas vão recorrer da decisão primeiro hierarquicamente e depois em tribunal.
A 7 de setembro de 2024, fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre, o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira.
Os reclusos, entretanto todos recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.
