Sete guardas prisionais condenados pela fuga em Vale de Judeus

A decisão é o resultado do processo disciplinar aberto pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e foi agora conhecida, na véspera de se assinalar um ano da fuga.



Inicialmente a Direção-Geral tinha proposto a suspensão do diretor da prisão, mas essa proposta foi arquivada.



A RTP apurou que os guardas vão recorrer da decisão primeiro hierarquicamente e depois em tribunal.



A 7 de setembro de 2024, fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre, o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira.



Os reclusos, entretanto todos recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.