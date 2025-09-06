Sete guardas prisionais condenados pela fuga em Vale de Judeus

por RTP
Foto: Carlos Barroso - Lusa

Quase um ano depois da fuga de cinco reclusos da cadeia de Vale dos Judeus, sete guardas prisionais foram condenados pelo sucedido. Dois vão ser suspensos durante 20 dias: um chefe da guarda prisional que estava em funções naquele dia e o guarda que estava responsável pelo sistema de videovigilância. Os outros cinco estão condenados a pagar multas com valores de 200 a 410 euros.

A decisão é o resultado do processo disciplinar aberto pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e foi agora conhecida, na véspera de se assinalar um ano da fuga.

Inicialmente a Direção-Geral tinha proposto a suspensão do diretor da prisão, mas essa proposta foi arquivada.

A RTP apurou que os guardas vão recorrer da decisão primeiro hierarquicamente e depois em tribunal.

A 7 de setembro de 2024, fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre, o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira.

Os reclusos, entretanto todos recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.
