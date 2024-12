A PSP explica que tudo começou com uma ameaça, com recurso a uma arma de fogo, a um morador que passeava na rua, na zona do Parque das Nações.

Depois do alerta, os agentes encontraram os suspeitos numa esplanada e detiveram os elementos do grupo que tinham 7 armas de fogo.



Os suspeitos, com idades entre os 20 e os 24 anos, vão ser presentes amanhã a juiz de instrução para conhecerem as medidas de coação.