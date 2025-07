Sete meios aéreos combatem chamas em Cinfães

De acordo com a fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa, cerca das 09:15 estavam no local 129 operacionais, apoiados por 34 viaturas, e os sete meios aéreos.

"Continua a não haver habitações em risco", acrescentou.

O alerta para o incêndio no concelho de Cinfães, no distrito de Viseu, foi dado às 17:40 de quinta-feira.