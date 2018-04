Sete pescadores resgatados nos Açores devido a afundamento de embarcação

Foto: Marinha Portuguesa

O alerta de acidente foi dado perto da uma da manhã, hora dos Açores, como explicou o comandante do porto de Ponta Delgada, Cruz Martins.



Foi desviado para o local o navio de cruzeiro Norwegian Jade que se encontrava a navegar a cerca de 20 milhas náuticas (cerca de 37 quilómetros) do pesqueiro e foi ativado o helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP) EH-101 e a corveta António Enes da Marinha Portuguesa.



Chegado ao local, o navio de cruzeiro efetuou o resgate dos sete náufragos, tendo posteriormente informado que todos estavam ilesos e não necessitavam de cuidados médicos. Depois de confirmar que a embarcação de pesca se mantinha a flutuar, o helicóptero EH-101 regressou à base das Lajes. A corveta António Enes seguiu para a posição do sinistro a fim de verificar se existe eventual perigo para a navegação.



Os sete tripulantes resgatados seguiram a bordo do navio Norwegian Jade rumo ao porto de Ponta Delgada, tendo atracado neste porto pelas 07h37.



Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o RCC Lajes, o navio Norwegian Jade, um helicóptero EH-101 da FAP e a corveta António Enes da Marinha Portuguesa.



O barco que naufragou, o Pérola do Bom Jesus, está agora semi-submerso.