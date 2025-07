A Judiciária e a GNR têm indícios de que essas pessoas podem ter estado envolvidas em incêndios florestais em vários pontos do país, incluindo Fornos de Algodres, Pombal, Pedrógão Grande, Fafe, Guimarães, Terras de Bouro e Vieira do Minho.



Entre os detidos está um homem suspeito de ser o autor de cinco crimes de incêndio e uma jovem de 16 anos que estava "a queimar artigos de vestuário" no distrito de Ílhavo.



A GNR sublinhou que as queimas e queimadas são uma das principais causas de incêndios em Portugal e lembrou que nesta altura as queimadas estão proibidas.