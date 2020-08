Sete praias da Póvoa de Varzim estão interditas a banhos

A praia de Matosinhos vai estar interdita a banhos pelo menos até à próxima segunda-feira, dia em que serão conhecidos os resultados das análises das colheitas efetuadas durante o dia de hoje pela Agência Portuguesa do Ambiente.



A elevada atividade microbiológica registada na água prende-se com as chuvas intensas que se registaram nos últimos dias.