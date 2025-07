Neste sábado estão encerradas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia dos hospitais do Barreiro, Vila Franca de Xira, Aveiro, Leiria e Caldas da Rainha.

Está também fechada desde as oito da manhã a urgência de Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e em Vila Franca a urgência pediátrica.



Amanhã, mantêm-se encerradas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia destes mesmos hospitais, e também de Santarém.



Em Vila Franca de Xira encerram também as urgências pediátricas e reabrem as urgências do Hospital de Caldas da Rainha.