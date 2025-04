Sete urgências encerradas este domingo

Foto: António Antunes - RTP

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada. Não há urgência de Obstetrícia e de Ginecologia no Hospital Garcia de Orta em Almada. No Barreiro é a urgência de Obstetrícia no Hospital Nossa Senhora do Rosário que está fechada. Vila Franca de Xira também não tem hoje aberta nem a urgência de Obstetrícia e de Ginecologia, nem a urgência de Pediatria.