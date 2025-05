Foto: António Antunes - RTP

É um fim de semana complicado nas urgências hospitalares. Este sábado estão encerradas sete em todo o país. Cinco são de obstetrícia e ginecologia: as do Hospital Garcia de Orta, Barreiro, Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha e Leiria. As do Amadora Sintra e Setúbal só recebem grávidas encaminhadas via SNS24 ou INEM. Na pediatria estão encerradas as de Vila Franca de Xira e Loures. Um cenário que se repete amanhã.