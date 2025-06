Sete urgências encerradas este sábado

Sete urgências estão hoje encerradas. De acordo com o portal do SNS, são as de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada, de Vila Franca de Xira, de Santarém e de Leiria, Abrantes e Setúbal.

Alguns dos constrangimentos repetem-se no domingo.



As urgências de Pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira estarão encerradas durante todo o fim de semana.



Os constrangimentos dos serviços devem-se principalmente à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias.



As autoridades de saúde, apelam a que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 para receber orientação adequada.