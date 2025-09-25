"Setembro Dourado" apela à sensibilização do cancro pediátrico
Foto: Campanha Acreditar
Setembro é o Mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Pediátrico. Um período muito especial para as organizações que, em todo o mundo, acompanham as crianças e jovens com cancro e as suas famílias.
Em Portugal são diagnosticados cerca de 400 casos a cada ano e a taxa de sobrevivência ronda os 80 por cento.
A jornalista Carolina Ferreira esteve na oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra e registou a necessidade de o sector ter campanhas como esta.
Também no âmbito da iniciativa "Setembro Dourado", edifícios emblemáticos de Coimbra vão ser iluminados entre as noites desta quinta-feira e de sábado, numa parceria entre diferentes entidades. Um deles é a Torre da Universidade.