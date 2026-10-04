País
Setúbal e Beja sob aviso laranja devido à trovoada e chuva forte
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso laranja os distritos de Beja e Setúbal devido à possibilidade de ocorrência de trovoada e de precipitação forte.
O aviso está em vigor desde as 11:26 e até às 15:00 de hoje.
Segundo a informação hoje divulgada pelo IPMA, verificam-se condições favoráveis à ocorrência de trovoada, precipitação forte, granizo e rajadas superiores a 90 quilómetros (km) por hora.
Setúbal e Beja entram em aviso amarelo a partir das 15:00 de hoje.
Ainda sob aviso amarelo, desde as 11:26, estão os distritos de Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre.
Nestes distritos, verificam-se condições favoráveis à ocorrência de trovoada, precipitação localmente forte, granizo e rajadas entre os 70 e os 90 km por hora.
Estes avisos estão em vigor até às 21:00 de hoje e têm por base a probabilidade de ocorrência de trovoada.
Segundo a informação hoje divulgada pelo IPMA, verificam-se condições favoráveis à ocorrência de trovoada, precipitação forte, granizo e rajadas superiores a 90 quilómetros (km) por hora.
Setúbal e Beja entram em aviso amarelo a partir das 15:00 de hoje.
Ainda sob aviso amarelo, desde as 11:26, estão os distritos de Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre.
Nestes distritos, verificam-se condições favoráveis à ocorrência de trovoada, precipitação localmente forte, granizo e rajadas entre os 70 e os 90 km por hora.
Estes avisos estão em vigor até às 21:00 de hoje e têm por base a probabilidade de ocorrência de trovoada.